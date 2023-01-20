Позорище: пьяного российского бойца не пустили в ТЦ (видео)

Александр Емельяненко нарушил спортивный режим

Скандальный российский боец смешанных единоборств, который ранее грозился поехать на Донбасс, не смог зайти в торговый центр. Александра Емельяненко не пропустила в ТРЦ охрана.

Как сообщает fightnews.info, бойца не пустили в один из московских торговых центров из-за того, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В сети потом появилось видео, на котором Емельяненко с большим трудом передвигается по улице.

Свой последний поединок Александр Емельяненко провел в декабре прошлого года. Раздельным решением судей от проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Боец ММА не первый раз попадает в подобную историю. Ранее сообщалось, что Емельяненко напоминал "ходячий труп" из-за алкоголя. В мае 2015 года он был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года. Часто попадал в полицию за хулиганство, пьяные дебоши и езду в нетрезвом виде.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

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