Ганьба: п’яного російського бійця не пустили до ТЦ (відео)

Олександр Ємеляненко порушив спортивний режим

Скандальний російський боєць змішаних єдиноборств, який раніше погрожував поїхати на Донбас, не зміг зайти до торгового центру. Олександра Ємеляненка не пропустила у ТРЦ охорона.

Як повідомляє fightnews.info, бійця не пустили в один із московських торгових центрів через те, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

У мережі потім з’явилося відео, на якому Ємельяненко насилу пересувається вулицею.

Свій останній поєдинок Олександр Ємеляненко провів у грудні минулого року. Окремим рішенням суддів програв блогеру Святославу Коваленко.

Боєць ММА не вперше потрапляє у подібну історію. Раніше повідомлялося, що Ємеляненко нагадував "ходячий труп" через алкоголь. У травні 2015 року він був засуджений за згвалтування, викрадення паспорта та відміну до вживання наркотиків на 4,5 роки. Часто потрапляв у поліцію за хуліганство, п’яні бешкетники та їзду в нетверезому вигляді.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

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