Россиянам, которые активно не поддерживали боевые действия, предложили вернуться в международный спорт

В среду, 25 января, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) хочет вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, ограничившись лишь одним условием для атлетов. В рф предложение МОК приняли в штыки.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии Р-Спорт назвал представителей МОК болванами. К слову, данное решение спровоцировало массовую истерию в рф.

"МОК – болваны, иди*ты. Политика – это не их вопрос. Пусть МОК занимается олимпизмом, а не политикой", – заявил Тихонов.

"Специально делается раскол, чтобы даже внутри команд у спортсменов было не понимание. Ребят просто вынуждают отказываться от страны таким образом. Не знаю, они письменное заявление будут с них требовать? Я давно думала, что так сделают", — цитирует депутата Госдумы Светлану Журову metaratings.

"МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции. Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости. Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО", – цитирует министра спорта рф Олега Матыцина ТАСС.

"Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи", — цитирует пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова РБК.

Напомним, в россии настаивают, что спортсмены ни в чем не виноваты, а потому их нужно допустить к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что россию и Беларусь лишили права на вещание Олимпиад с 2026 года.