"В феврале понял, что у меня нет дома": российские олимпийцы расстались из-за войны в Украине

О разводе фехтовальщиков стало известно в сентябре

Бывший российский саблист Константин Лоханов рассказал, что не расстался бы с женой, двукратной олимпийской чемпионкой, саблисткой Софией Поздняковой, если бы не началось полномасштабное вторжение рф в Украину.

Об этом спортсмен поведал в интервью sports.ru. Примечательно, что тестем Лоханова был глава Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков, что также повлияло на отношения с супругой.

Лоханов 23 февраля 2022 года выехал из россии на осмотр к доктору, после чего 25 февраля ему сделали операцию. Затем спортсмен решил не возвращаться в рф и перехал в США. Из-за этого его тут же убрали из состава сборной россии.

"Мысли, когда очнулся от наркоза и понял, что происходит? Как у всех: шок, непонимание, неверие… Я приехал в клинику в 7 утра. Потом меня долго оперировали, в районе обеда проснулся после наркоза. А потом бам-с! Мне больно, у меня, похоже, больше нет дома, новости приходят каждую минуту…

Не было варианта не погрузиться в этот новостной поток. Главной мыслью, конечно, было "зачем это все?!", — рассказал Лоханов.

Отец Софии рассказывал, что дочь разводиться с Лохановым из-за любви к родине. Константин считает, что не расстался бы с женой, если бы не началось полномасштабное вторжение рф в Украину.

– История не знает сослагательного наклонения, но все же: если бы не события в феврале – вы бы остались парой?

– Да, конечно. Ничего бы не случилось.

– Давай снова пофантазируем: если бы отцом Софии был другой человек, все могло бы быть иначе?

– Возможно, но мы этого уже никогда не узнаем. Не хочу спекулировать.

Ранее российская фигуристка заявила, что Запад будет умолять россиян вернуться в международный спорт к концу 2023 года.

Напомним, украинскому волейболисту запретили играть в одной команде с русским.