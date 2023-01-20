"Россиян будут умолять вернуться": вице-чемпионка мира заговорила мантрами кремля

С комментария россиянки смеются даже ее соотечественники

На фоне скандала в фигурном катании, а также отстранении российских спортсменов от международных стартов в рф выразили мнение, что Запад будет умолять россиян вернуться к концу 2023 года.

Об этом заявила серебряный призер чемпионата мира-2003 в одиночном катании Елена Соколова, передает ТАСС. При этом фигуристка почему-то упомянула и о китайских спортсменах, на которых санкции не накладывались.

"Мировое фигурное катание не просто потеряет, а рассыпется без российских и китайских фигуристов. Поэтому предполагаю, велика вероятность, что к концу года они могут не просто просить, а умолять нас вернуться.

Популярность фигурного катания во всем мире падает, это признано во всем мире. Во всем мире куча поклонников именно российского фигурного катания, нашего стиля, особенностей. Это они теряют, многие чемпионаты потеряли в количестве зрителей", — заявила Соколова.

В сети лишь посмеялись над словами бывшей фигуристки.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в деле о допинге, который нашли у нее на первенстве рф. Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность в связи с тем, что рф не признала вины Валиевой в употреблении допинга.

Напомним, рф лишили права на проведение Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2023/24.