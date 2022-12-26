Украина требует убрать российскую фигуристку из номинантов на престижную награду

Анна Щербакова претендует на приз Skating Awards

Украинская федерация фигурного катания возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза конькобежцев Skating Awards. Украина просит руководство ISU отреагировать на позорный факт и изъять из списка номинантов представительницу страны, которая ведет войну с Украиной. Ранее суд попросили наказать российскую фигуристку.

С письмом к президенту ISU Ким Чже Йолю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК обратился президент украинской федерации Михаил Макаров.

Еще одно обращение — главе Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду направила Комиссия атлетов УФФК, которую возглавляет известная фигуристка Анна Хныченкова, сообщает сайт федерации.

Ранее сообщалось, что жена пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова Татьяна Навка намерена провести ледовое шоу в оккупированном Луганске. До этого она назвала рф "лучшей в мире страной".