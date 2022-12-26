Україна вимагає прибрати російську фігуристку з номінантів на престижну нагороду

Анна Щербакова претендує на приз Skating Awards

Українська федерація фігурного катання обурена номінуванням російської фігуристки Ганни Щербакової на премію Міжнародної спілки ковзанярів Skating Awards. Україна просить керівництво ISU відреагувати на ганебний факт та вилучити зі списку номінантів представницю країни, яка веде війну з Україною. Раніше суд попросили покарати російську фігуристку.

З листом до президента ISU Кім Чже Йолю від імені спортсменів, тренерів, офіційних осіб та членів УФФК звернувся президент української федерації Михайло Макаров.

Ще одне звернення — голові Комісії атлетів ISU Еріку Редфорду направила Комісія атлетів УФФК, яку очолює відома фігуристка Ганна Хниченкова, повідомляє сайт федерації.

Раніше повідомлялося, що дружина прессекретаря президента росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка має намір провести льодове шоу в окупованому Луганську. До цього вона назвала росію "найкращою у світі країною".