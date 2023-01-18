"Желаю их детям того же": в россии закатили истерику после очередного унижения

Цивилизованные страны не хотят иметь дел с агрессором

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину Международный союз конькобежцев (ISU) запретил проведение в россии Гран-при по фигурному катанию в следующем году.

В рф из-за этого закатили истерику. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии Р-Спорт назвала западных функционеров "безбожниками" и пожелала их детям "того же".

"Конечно, были надежды, что все-таки международные турниры к нам вернутся, но решение ожидаемое. Видимо, им хочется, чтобы только их спортсмены выигрывали, но такой метод не пройдет. Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же", — заявила Тарасова.

Кроме того, Татьяна заявила, что Запад потеряет намного больше из-за отсутствия рф в календаре Гран-при.

"Они только от этого много потеряют. У нас полные трибуны на соревнованиях по фигурному катанию, у них такого нет. Поэтому это больше им во вред не проводить Гран-при в россии. Не хотят, значит, будут терять зрителей.

Для нас главное, чтобы наши фигуристы участвовали в соревнованиях. Не так важно, где будет проходить Гран-при, важно, чтобы мы участвовали", — цитирует Тарасову sport24.

Ранее сообщалось, что известный российский фигурист угодил больницу из-за пневмонии.

Напомним, жена пресс-секретаря путина Татьяна Навка назвала представителей украинского фигурного катания шакалами.