В фигурном катании подводят итоги сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) представил список номинантов на премию ISU Skating Awards. В список вошла одна россиянка — олимпийская чемпионка Пекина-2022 — Анна Щербакова, которая даже выступила на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Тем не менее в рф не довольны, ведь в списке номинантов отсутствует тренер Этери Тутберидзе.

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с "Матч ТВ" считает, что отсутствие Этери в числе номинантов на премию "Лучший тренер" говорит о вмешательстве западных политиков в спорт. К слову, до сих пор идет разбирательство в допинг-скандале вокруг подопечной Тутберидзе Камилы Валиевой.

"Я считаю, что это неправильно. Этери Георгиевну не включили в список номинантов из‑за допинг‑скандала. Премия же международная, с их стороны такой жест понятен. Люди западного мира не поймут и не примут, если тренер, задействованный в допинг‑скандале, будет номинирован на премию "Лучший тренер".

Повторюсь, я считаю, что это неправильно. Ничего не доказано, и все остается в подвешенном состоянии, а они по итогу что хотят, то и творят. Запад давно играет против нас. Вы же сами понимаете, что политика уже давно смешана со спортом, религией, и здесь не удивляют все их посылы. Все это происходит на протяжении нескольких лет — игра в одни ворота", — заявил Железняков.

Отметим, церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля. Полный список номинантов доступен на сайте ISU.

Выступление Щербаковой в Токио

Ранее сообщалось, что жена пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова Татьяна Навка намерена провести ледовое шоу в оккупированном Луганске. До этого она назвала рф "лучшей в мире страной".