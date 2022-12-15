"Захід давно грає проти росії": в рф почалася істерика через нагороди у фігурному катанні

У фігурному катанні підбивають підсумки сезону

Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) представила список номінантів на премію ISU Skating Awards. До списку увійшла одна росіянка — олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 — Анна Щербакова, яка навіть виступила на ЧС-2022 з футболу в Катарі. Проте в росії не задоволені, адже в списку номінантів відсутня тренер Етері Тутберідзе.

Хореограф групи Тутберідзе Олексій Железняков у розмові з "Матч ТВ" вважає, що відсутність Етері серед номінантів на премію "Кращий тренер" говорить про втручання західних політиків у спорт. До речі, досі триває розгляд у допінг-скандалі навколо підопічної Тутберідзе Каміли Валієвої.

"Я вважаю, що це неправильно. Етері Георгіївну не включили до списку номінантів через допінг-скандал. Премія ж міжнародна, з їхнього боку такий жест зрозумілий. Люди західного світу не зрозуміють і не приймуть, якщо тренер, залучений у допінг-скандалі, буде номінований на премію "Кращий тренер".

Повторюся, вважаю, що це неправильно. Нічого не доведено, і все залишається у підвішеному стані, а вони за підсумком що хочуть, те й творять. Захід давно грає проти нас. Ви ж самі розумієте, що політика вже давно змішана зі спортом, релігією, і тут зовсім не дивують їхні посили. Все це відбувається протягом кількох років — гра в одні ворота", — заявив Железняков.

Зазначимо, що церемонія вручення нагород ISU Skating Awards відбудеться 5 лютого. Повний список номінантів є на сайті ISU.

Виступ Щербакової у Токіо

Раніше повідомлялося, що дружина прессекретаря президента рф дмитра пєскова Тетяна Навка має намір провести льодове шоу в окупованому Луганську. До цього вона назвала росію "найкращою у світі країною".