Росіяни вкрали українську фігуристку! Скандал через плакат

Фото Анастасії Архипової з’явилося на афіші Гран-прі росії

Один із найбільших російських спортивних сайтів Sports.ru осоромився, коли створював афішу юніорського Гран-прі Росії з фігурного катання. На постер дизайнери розмістили фото українки Анастасії Архипової.

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Наша спортсменка відреагувала швидко, пише Спорт24. "Я не беру участі в цьому. Сподіваюся, фото зі мною змінять", — написала Архипова у соцмережах.

Після цього Sports.ru видалив свій пост в Instagram.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет ніяк не відбере у росії олімпійське "золото". Після того, як Каміла Валієва погоріла на допінгу на Іграх-2022 у Пекіні, вже минуло десять місяців, але рішення МОК досі немає.