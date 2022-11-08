Россияне украли украинскую фигуристку! Скандал из-за плаката

Фото Анастасии Архиповой появилось на афише Гран-при россии

Один из крупнейших российских спортивных сайтов Sports.ru оконфузился, когда создавал афишу юниорского Гран-при россии по фигурному катанию. На постер дизайнеры поместили фото украинки Анастасии Архиповой.

Читайте также: российские фигуристы покажут номер о войне в Украине

Наша спортсменка отреагировала быстро, пишет Спорт24. "Я не участвую в этом. Надеюсь, фото со мной изменят", — написала Архипова в соцсетях.

После этого Sports.ru удалил свой пост в Instagram.

Напомним, что Международный олимпийский комитет никак не отберет у россии олимпийское "золото". После того, как Камила Валиева погорела на допинге на Играх-2022 в Пекине уже прошло десять месяцев, но решения МОК до сих пор нет.