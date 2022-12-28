В фигурном катании произошел очередной скандал

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить россиянку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

Соответствующий комментарий жены пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова доступен на РБК-Спорт. Навка, которая является уроженкой Днепра, сравнила украинскую сторону с шакалами.

"Украинская федерация ведет себя как шакалы просто. Девочка причем здесь? Ребенок, который ни в чем не замешан. Чистая, светлая, олимпийская чемпионка. Бог им судья, этим людям", — заявила Навка.

Напомним, Щербакова является действующей олимпийской чемпионкой в одиночном фигурном катании. Международный союз конькобежцев (ISU) внес только одного представителя рф в список претендентов на награды ISU Skating Awards, что вызвало негодование в россии. Кроме того, в рф началась истерика из-за требования Украины по Щербаковой.

Ранее сообщалось, что жена пескова стала посмешищем после того, как ввела "санкции" против США.