В рф началась истерика после "атаки" Украины на российскую фигуристку

В Украине требуют убрать россиянку из номинации на международную награду, в рф в ответ просят наказать Киев

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) направила письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием лишить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову номинации на награду "Самый ценный фигурист". В россии тут же началась истерика у чиновников по этому поводу.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал действия УФФК "нацистскими и экстремистскими", передает ТАСС. Кроме того российский депутат якобы не понимает, почему украинская сторона сделала соответствующий запрос.

"А какие причины у подобного требования со стороны украинской федерации? Если дело только в том, что Щербакова – россиянка, то это уже попахивает нацизмом и экстремизмом. ISU нужно принимать жесткие меры к национальным федерациям, которые пытаются использовать подобные методы дискриминации", — заявил Свищев.

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания россии (ФФКР) Александр Коган назвал данную ситуацию бредом.

"О каком мнении по этому поводу здесь можно говорить? Они могут отправлять все, что хотят, но мы понимаем, что это бред. Естественно, мы будем болеть только за Щербакову", — цитирует Когана ТАСС.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что у украинской федерации нет влияния на подобные решения, при этом россияне дисквалифицированы на всех турнирах под эгидой ISU (Международный союз конькобежцев).

"Федерация фигурного катания Украины – она какое место занимает и какое влияние они имеют на ISU? Какую позицию Украина там занимает? Очевидно, что ниже России и еще многих других стран.

У них идет очередная отрыжка. Какое влияние они могут иметь, даже смешно говорить об этом", – сказала Роднина "СЭ".

"Все, что творит Украина, я уже ничего не думаю, это бред сумасшедший. Лишний раз напоминание о себе, вот и все", – цитирует Роднину Metaratings.

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Напомним, Щербакова выступила с ледовым шоу на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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