У рф почалася істерика після "атаки" України на російську фігуристку

В Україні вимагають прибрати росіянку з номінації на міжнародну нагороду, у рф у відповідь просять покарати Київ

Українська федерація фігурного катання (УФФК) направила листа до Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) з вимогою позбавити олімпійську чемпіонку Анну Щербакову номінації на нагороду "Найцінніший фігурист". У росії відразу почалася істерика у чиновників із цього приводу.

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев назвав дії УФФК "нацистськими та екстремістськими", передає ТАСС. Крім того, російський депутат нібито не розуміє, чому українська сторона зробила відповідний запит.

"А які причини у подібної вимоги з боку української федерації? Якщо справа тільки в тому, що Щербакова — росіянка, то це вже пахне нацизмом і екстремізмом. ISU потрібно вживати жорстких заходів до національних федерацій, які намагаються використати подібні методи дискримінації", — заявив Свищев.

Виконувач обов’язків президента Федерації фігурного катання росії (ФФКР) Олександр Коган назвав цю ситуацію нісенітницею.

"Про яку думку з цього приводу тут можна говорити? Вони можуть відправляти все, що хочуть, але ми розуміємо, що це нісенітниця. Природно, ми вболіватимемо тільки за Щербакову", — цитує Когана ТАСС.

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна вважає, що українська федерація не має впливу на подібні рішення, при цьому росіяни дискваліфіковані на всіх турнірах під егідою ISU (Міжнародний союз ковзанярів).

Федерація фігурного катання України – яке місце займає і який вплив вони мають на ISU? Яку позицію Україна там займає? Очевидно, що нижче за росію та ще багато інших країн.

У них іде чергова відрижка. Який вплив вони можуть мати, навіть смішно говорити про це”, – сказала Родніна “СЕ”.

"Все, що творить Україна, я вже нічого не думаю, це маячня божевільна. Зайвий раз нагадування про себе, от і все", — цитує Родніну Metaratings.

Ганна Щербакова на ОІ-2022 виграла золото у жіночому катанні

Нагадаємо, Щербакова виступила з льодовим шоу на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

Раніше в росії заявили, що Захід виступає проти російського фігурного катання.