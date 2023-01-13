"Тело начало синеть": состояние экс-партнера жены пескова стремительно ухудшается

Фигурист Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии в Коммунарке

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (партнерша Татьяна Навка, — Ред.), который из-за сильной пневмонии был госпитализирован 10 января, находится в коме.

Врачи до сих пор не могут понять, почему состояние здоровья 45-летнего спортсмена ухудшается. Об этом сообщает "Стархит".

У Костомарова диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом, сепсис и интоксикацию организма. Роман находится в коме и подключен одновременно к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, которые поддерживают жизнедеятельность его организма. За жизнь фигуриста борются лучшие российские врачи, уже не раз собирался консилиум.

"В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа. Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырехместной реанимации. Это самое сильное отделение в Коммунарке, только там есть аппараты ЭКМО. Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы.

Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги. Все началось с пневмонии — возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было", — рассказал "СтарХиту" источник.

Напомним, Костомаров поддержал войну против Украины и попал в санкционный список Верховной Рады Украины.

Ранее сообщалось, что Навка сравнила украинцев с шакалами из-за "атаки" на россиянку Анну Щербакову. Украина требовала убрать российскую фигуристку из номинантов на престижную награду.