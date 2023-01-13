"Тіло почало синіти": стан експартнера дружини пєскова стрімко погіршується

Фігурист Роман Костомаров перебуває у важкому стані у Комунарці

Відомий російський фігурист, олімпійський чемпіон у танцях на льоду Роман Костомаров (партнерка Тетяна Навка — Ред.), який через сильну пневмонію був госпіталізований 10 січня, перебуває в комі.

Лікарі досі не можуть збагнути, чому стан здоров’я 45-річного спортсмена погіршується. Про це повідомляє "Стархіт".

У Костомарова діагностували лівосторонню пневмонію у поєднанні з грипом, сепсисом та інтоксикацією організму. Роман перебуває в комі та підключений одночасно до апаратів ШВЛ та ЕКМО, які підтримують життєдіяльність його організму. За життя фігуриста борються найкращі російські лікарі, вже не раз збирався консиліум.

"У клініку вже приїжджав міністр охорони здоров’я, цікавився станом Романа. Він під цілодобовим наглядом, лежить у спільній чотиримісній реанімації. Це найсильніше відділення у Комунарці, тільки там є апарати ЕКМО. Лікарі роблять все можливе, але бояться давати прогнози.

Через сепсис тіло почало синіти, особливо ноги. Все почалося з пневмонії — можливо, легені були занадто ослаблі на момент захворювання, тому все розвивалося так швидко. Видимих хвороб до цього у Романа не було”, — розповіло "СтарХіту" джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, Костомаров підтримав війну проти України та потрапив до санкційного списку Верховної Ради України.

Раніше повідомлялося, що Навка порівняла українців із шакалами через "атаки" на росіянку Анну Щербакову. Україна вимагала видалити російську фігуристку з номінантів на престижну нагороду.