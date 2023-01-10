Роман Костомаров має важку форму пневмонії

Відомий російський фігурист Роман Костомаров потрапив до реанімації. Нині стан спортсмена оцінюється як украй тяжкий. Раніше російський фігурист чесно розповів про вплив санкцій на спорт.

Як повідомляє "Стархіт", лікарі діагностували у 45-річного Костомарова пневмонію. У лікарню зірковий пацієнт із сильними болями у грудях потрапив ще вночі, вранці стан Романа погіршився, і його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Останніми роками спортсмен бере участь у різних телепроєктах. Один із них — "Льодовиковий період" на Першому каналі.

Нагадаємо, 2006 року Роман Костомаров став олімпійським чемпіоном у парі з Тетяною Навкою в Турині. Навка — родом з Дніпра, зараз вона одружена з прес-секретарем путіна дмитром пєсковим.

У лютому на Олімпіаді-2022 у Пекіні стало відомо, що росіянка Каміла Валієва провалила допінг-тест. Через це не відбулася церемонія нагородження за підсумками командного турніру, де Каміла у складі збірної Олімпійського комітету росії здобула перемогу, США посіли друге місце, Японія – третє.