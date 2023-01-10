Бывший партнер жены пескова при смерти: что случилось
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У Романа Костомарова тяжелая форма пневмонии
Известный российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. Сейчас состояние спортсмена оценивается как крайне тяжелое. Ранее российский фигурист честно рассказал о влиянии санкций на спорт.
Как сообщает "Стархит", врачи диагностировали у 45-летнего Костомарова пневмонию. В больницу звездный пациент с сильными болями в груди попал еще ночью, утром состояние Романа ухудшилось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В последние годы спортсмен принимает участие в различных телепроектах. Один из них — "Ледниковый период" на Первом канале.
Напомним, в 2006 году Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом в паре с Татьяной Навкой в Турине. Навка — родом из Днепра, сейчас она замужем за пресс-секретарем путина дмитрием песковым.
В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что россиянка Камила Валиева провалила допинг-тест. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, где Камила в составе сборной Олимпийского комитета россии одержала победу, США заняли второе место, Япония – третье.