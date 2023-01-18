"Бажаю їх дітям того ж": у рф закотили істерику після чергового приниження

Цивілізовані країни не хочуть мати справ з агресором

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) заборонила проведення у рф Гран-прі з фігурного катання у наступному році.

У росії через це закотили істерику. Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова у коментарі Р-Спорт назвала західних функціонерів "безбожниками" та побажала їх дітям "того ж".

"Звичайно, були надії, що все-таки міжнародні турніри до нас повернуться, але рішення очікуване. Мабуть, їм хочеться, щоб тільки їхні спортсмени вигравали, але такий метод не пройде. Безбожники вони! Бажаю, щоб з їхніми дітьми було так само", — заявила Тарасова.

Крім того, Тетяна заявила, що Захід втратить набагато більше через відсутність рф в календарі Гран-прі.

"Вони тільки від цього багато втратять. У нас повні трибуни на змаганнях з фігурного катання, у них такого немає. Тому це більше їм на шкоду не проводити Гран-прі в росії. Не хочуть, значить, втрачатимуть глядачів.

Для нас головне, щоб наші фігуристи брали участь у змаганнях. Не так важливо, де проходитиме Гран-прі, важливо, щоб ми брали участь", — цитує Тарасову sport24.

Раніше повідомлялося, що відомий російський фігурист потрапив до лікарні через пневмонію.

Нагадаємо, дружина прессекретаря путіна Тетяна Навка назвала представників українського фігурного катання шакалами.