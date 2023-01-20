"Росіян благатимуть повернутися": віцечемпіонка світу заговорила мантрами кремля

З коментаря росіянки сміються навіть її співвітчизники

На тлі скандалу у фігурному катанні, а також усуненні російських спортсменів від міжнародних стартів у рф висловили думку, що Захід благатиме росіян повернутися до кінця 2023 року.

Про це заявила срібна призерка чемпіонату світу-2003 в одиночному катанні Олена Соколова, передає ТАСС. При цьому фігуристка чомусь згадала і про китайських спортсменів, на яких санкції не накладалися.

"Світове фігурне катання не просто втратить, а розсиплеться без російських і китайських фігуристів. Тому припускаю, велика ймовірність, що до кінця року вони можуть не просто просити, а благати нас повернутися.

Популярність фігурного катання у всьому світі падає, це визнано у всьому світі. У всьому світі купа шанувальників саме російського фігурного катання, нашого стилю, особливостей. Це вони втрачають, багато чемпіонатів втратили у кількості глядачів", — заявила Соколова.

У мережі лише посміялися зі слів колишньої фігуристки.

Раніше Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) визнало фігуристку Камілу Валієву невинною у справі про допінг, який знайшли у неї на першості рф. Всесвітнє антидопінгове агентство висловило занепокоєння у зв’язку з тим, що росія не визнала провини Валієвої у вживанні допінгу.

Нагадаємо, росію позбавили права на проведення Гран-прі з фігурного катання в сезоні 2023/24.