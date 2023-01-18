За неделю до трагедии сняли квартиру: рф в Днепре убила спортсменку, ее маленького сына не нашли

Спортсменка проживала с мужем и полуторагодовалым сыном Макаром

В результате ракетного удара рф по жилому дому в Днепре 14 января погибла мастер спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, неоднократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины, а также тренер и судья национальной категории по спортивной акробатике Анастасия Игнатенко.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook. За неделю до трагедии Анастасия сняла квартиру на 7 этаже в подъезде, которого больше нет. Там Игнатенко поселилась с мужем Дмитрием и полуторагодовалым сыном Макаром. Тело ребенка не найдено, только Анастасии и Дмитрия.

Анастасия 8 лет работала тренером в днепропетровском клубе "Виват". Тренировала детские группы: от 4 до 8 лет и от 9 до 15. Вела также взрослые группы. Среди ее подопечных можно выделить неоднократных чемпионов и призеров областных соревнований по прыжкам на акробатической дорожке, финалистов Всеукраинских соревнований. Она подготовила несколько перворазрядников и кандидатов в мастера спорта, а также участвовала в судействе соревнований.

Начальник Анастасии Дмитрий Гак в Facebook выразил соболезнования родным и близким погибшей.

"8 лет Настя была частью нашего клуба, заботливым тренером, внимательным педагогом и судьей Национальной категории, которую уважали и любили не только в Днепре, но и во всей Украине. От имени всех тренеров Украины, выражаю глубокую скорбь и слова поддержки родным и близким. Вечная память!" — написал Гак, который также предложил неравнодушным помочь матери Анастасии.

Напомним, поисковые работы в Днепре были прекращены 17 января. По данным властей, число погибших составляет 45 человек, среди которых шестеро детей.