За тиждень до трагедії зняли квартиру: рф в Дніпрі вбила спортсменку, її маленького сина не знайшли

Спортсменка проживала з чоловіком та півторарічним сином Макаром

Внаслідок ракетного удару рф по житловому будинку у Дніпрі 14 січня загинула майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призер чемпіонатів України, а також тренер та суддя національної категорії зі спортивної акробатики Анастасія Ігнатенко.

Про це повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. За тиждень до трагедії Анастасія винайняла квартиру на 7 поверсі у під’їзді, якого більше немає. Там Ігнатенко оселилася з чоловіком Дмитром та півторарічним сином Макаром. Тіло дитини не знайдено, лише Анастасії та Дмитра.

Анастасія 8 років працювала тренером у дніпропетровському клубі "Віват". Тренувала дитячі групи: від 4 до 8 років та від 9 до 15. Вела також дорослі групи. Серед її підопічних можна виділити неодноразових чемпіонів та призерів обласних змагань зі стрибків на акробатичній доріжці, фіналістів Всеукраїнських змагань. Вона підготувала кілька першорозрядників та кандидатів у майстри спорту, а також брала участь у суддівстві змагань.

Начальник Анастасії Дмитро Гак у Facebook висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

"8 років Настя була частиною нашого клубу, дбайливим тренером, уважним педагогом та суддею Національної категорії, яку поважали та любили не лише у Дніпрі, а й у всій Україні. Від імені всіх тренерів України, висловлюю глибоку скорботу та слова підтримки рідним та близьким. Вічна пам’ять!” — написав Гак, який також запропонував небайдужим допомогти матері Анастасії.

Нагадаємо, пошукові роботи у Дніпрі були припинені 17 січня. За даними влади, кількість загиблих становить 45 осіб, серед яких шестеро дітей.