Ще на одну дитину більше: у Дніпрі зросла кількість загиблих

Число загиблих внаслідок удару по Дніпру збільшилося до 45 осіб, хоча вдень 17 січня повідомлялося про 44 загиблих. Рятувальники дістали з-під завалів ще одну дитину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резінченко.

За його словами, городяни несуть до зруйнованого будинку квіти на згадку про безневинні життя, які відібрала російська ракета. Рятувальники, поліцейські та місцева влада також вшанували пам'ять загиблих дніпрян. За оновленою інформацією, кількість жертв зросла до 45 осіб, серед яких уже не п'ять, а шість дітей.

"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, серед них 6 дітей. Помстимося за кожного", — написав Валентин Резніченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі попрощалися з тренером з боксу Михайлом Кореновським. У загиблого внаслідок російського обстрілу залишилася дружина та двоє дітей.