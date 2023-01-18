Вибралася з полону, але росіяни вбили у Дніпрі: трагічна історія захисниці "Азовсталі"

Чоловік загиблої все ще у полоні у росіян

У будинку у Дніпрі, куди влучила російська ракета, загинули цілі родини. Однією з таких трагедій є смерть захисниці "Азовсталі", яка пройшла полон, але російські злочинці дістали її вже на волі.

Як повідомляє український воїн Дмитро Бабкін, того злощасного дня в будинку на Набережній Перемоги перебували його рідні з Маріуполя. Сестра його племінниці Русани, її мати Тетяна та бабуся.

Тетяна разом із чоловіком на самому початку повномасштабного вторгнення росії не вагаючись пішли захищати свій будинок і вступили до лав ЗСУ. У травні 2022 року обидва вийшли з "Азовсталі", склали зброю та здалися в полон за наказом.

"Маму звільнено з полону 17.10.2022 р. в рамках чергового обміну, "жіночого обміну". Батько все ще в полоні", — пише на своїй сторінці у Facebook Русана.

Після звільнення з полону родина Тетяни перебралася до Дніпра, але російська армія вбила її вже там.

"Загиблу сестру Русана вже знайшла, маму і бабусю — ще ні... У момент вибуху вони втрьох були вдома... Загинуло троє жінок одразу! Три берегині! Три покоління захисників України!", — розповідає Бабкін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пошукові роботи у Дніпрі були припинені 17 січня. За даними влади, кількість загиблих зросла до 45 осіб, серед яких є діти.

Також ми повідомляли про смерть від російської ракети двох близьких подруг, які прямували у спортивний зал.