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Виховав чемпіонку: рф вбила у Дніпрі відомого тренера та його дружину

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Валентин Вознюк загинув внаслідок ракетного удару рф по Дніпру Новина оновлена 18 січня 2023, 16:10
Валентин Вознюк загинув внаслідок ракетного удару рф по Дніпру. Фото facebook.com/fladdnepr, Телеграф

Країна-агресор занапастила десятки життів

Внаслідок ракетного удару росії по житловому будинку в Дніпрі 14 січня загинув тренер з легкої атлетики, директор Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №3 Дніпровської міської ради Валентин Вознюк.

Про смерть спортивного діяча повідомила Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області та Дніпра у Facebook. Внаслідок обстрілу загинула також дружина фахівця. Тренер декілька днів вважався зниклим безвісти.

"Увага! При обстрілі 14.01. від вибуху ворожої ракети загинув Валентин Феофанович Вознюк, який багато років очолював СДЮСШОР-3 з легкої атлетики в місті Дніпро та його дружина. Вічна пам’ять загиблим… П*кидькам, які зробили це — немає прощення", — йдеться у повідомленні Федерації.

Серед учениць Вознюка була золота медалістка Європейських ігор-2019 та бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафеті 4х400 метрів Анна Рижикова.

"Він був найкращим директором і чудовою людиною, колектив школи відчував себе родиною, тому що вмів об’єднувати людей навколо улюбленої справи, і він завжди з повагою ставився до тренерів та спортсменів. Вічна пам’ять Вам, Валентин Феофанович", — написала Рижикова у своєму Instagram.

Нагадаємо, пошукові роботи у Дніпрі були припинені 17 січня. За даними влади, кількість загиблих зросла до 45 осіб, серед яких шість дітей.

Раніше повідомлялося, що від удару рф по Дніпру загинув відомий тренер з боксу.

Теги:
#Україна #Легка атлетика #Росія #Дніпро #Біг