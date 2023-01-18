Воспитал чемпионку: рф убила в Днепре известного тренера и его жену

Страна-агрессор погубила десятки жизней

В результате ракетного удара рф по жилому дому в Днепре 14 января погиб тренер по легкой атлетике, директор Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Днепровского городского совета Валентин Вознюк.

О смерти спортивного деятеля сообщила Федерация легкой атлетики Днепропетровской области и Днепра в Facebook. В результате обстрела погибла также жена специалиста. Первое время тренер числился пропавшим без вести.

"Внимание! При обстреле 14.01. от взрыва вражеской ракеты погиб Валентин Феофанович Вознюк, который много лет возглавлял СДЮСШОР-3 по легкой атлетике в городе Днепр и его жена. Вечная память погибшим… П*донкам, сделавшим это — нет прощения", — гласит сообщение Федерации.

Среди учениц Вознюка была золотая медалистка Европейских игр-2019 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров Анна Рыжикова.

"Он был лучшим директором и замечательным человеком, коллектив школы чувствовал себя семьей, потому что умел объединять людей вокруг любимого дела, и он всегда с уважением относился к тренерам и спортсменам. Вечная память Вам, Валентин Феофанович", – написала Рыжикова в своем Instagram.

Напомним, поисковые работы в Днепре были прекращены 17 января. По данным властей, число погибших выросло до 45 человек, среди которых шесть детей.

Ранее сообщалось, что от удара рф по Днепру погиб известный тренер по боксу.