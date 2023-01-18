Выбралась из плена, но россияне убили в Днепре: трагическая история защитницы "Азовстали"

Муж погибшей все еще в плену у россиян

В доме в Днепре, куда попала российская ракета, погибли целые семьи. Одной из таких трагедий является смерть защитницы "Азовстали", которая прошла плен, но российские преступники достали её уже на свободе.

О своей истории написала украинка Русана Бабкина. Она заявила, что в тот злосчастный день в доме на Набережной Победы находились её родные из Мариуполя — сестра, мама и бабушка. Её мать Татьяна вместе с мужем в самом начале полномасштабного вторжения россии без колебаний пошли защищать свой дом и вступили в ряды ВСУ. В мае 2022 года оба вышли с "Азовстали", сложили оружие и сдались в плен по приказу.

"Мама освобождена из плена 17.10.2022 г. в рамках очередного обмена, "женского обмена". Отец все еще в плену", — пишет Русана.

После освобождения из плена семья Татьяны перебралась в Днепр, но российские преступники настигли её уже там. Попавшая в дом ракета обрушила его, а о семье Русаны не было ничего известно. Все эти дни женщина жила в неведении и с надежной на хорошие новости о её семье, однако этому не суждено было произойти.

18 января на своей странице в Facebook украинский воин Дмитрий Бабкин, который является родным дядей Русаны, рассказал о продолжении этой трагической истории. К сожалению, по его словам, все три женщины погибли.

"Погибшую сестру Русана уже нашла, маму и бабушку — еще нет… В момент взрыва они втроем были дома…Погибли три женщины сразу! Три хранительницы! Три поколения защитников Украины!", — рассказывает Бабкин.

Напомним, ранее мы писали о том, что поисковые работы в Днепре были прекращены 17 января. По данным властей, число погибших выросло до 45 человек, среди которых есть дети.

Также мы сообщали о смерти от российской ракеты двух близких подруг, направлявшихся в спортивный зал.