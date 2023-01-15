Бывший игрок сборной Украины умер в 33 года

У спортсмена были проблемы с сердцем

В воскресенье, 15 января, на 34-м году жизни умер известный украинский баскетболист Руслан Отверченко. Недавно российского баскетболиста убило током прямо во время матча.

О смерти Отверченко сообщила в соцсетях его бывшая жена Ольга, передает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ) на своем официальном сайте. По информации источника, у бывшего игрока сборной Украины были проблемы с сердцем.

За свою богатую баскетбольную карьеру Руслан поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную сборную Украины, выступал на Евробаскете-2017. Воспитанник николаевского баскетбола играл за ряд клубов украинской Суперлиги: БК "Киев", БК "Донецк", "Будивельник", "Черкасские Мавпы" и "Прометей". Кроме того, Отверченко успел поиграть и за испанский БК "Манреса". В 2 017 году Руслан стал чемпионом Украины в составе "Будивельника".

Ранее сообщалось, что бывший игрок национальной сборной Украины по баскетболу Даниил Козлов умер в 40 лет.

Напомним, на баскетбольном матче в Египте произошла трагедия.