Российского баскетболиста убило током во время матча
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Игрок коснулся столба, на котором были оголенные провода
Российский баскетболист Алексей Соболев погиб от удара током на баскетбольной площадке в Паттайе (Таиланд). Инцидент произошел во время матча. Ранее российская спортсменка повесилась в квартире мамы.
Как рассказал журналистам другой участник матча, во время игры мяч улетел за пределы площадки. 19-летний Соболев побежал за ним и коснулся телом фонарного столба, на котором были оголенные провода. Баскетболист упал на землю без сознания. Прибывшие на место спасатели не смогли вернуть россиянина к жизни. Соболев был доставлен больницу, где была констатирована его смерть, сообщает Sportbox.
Алексей Соболев играл за местный баскетбольный клуб Shoot It Dragon в турнирах по баскетболу 3×3.
Напомним, что нашли мертвым 18-летнего российского хоккеиста, который играл в канадской лиге.
Также недавно была информация о смерти украинского баскетболиста. С начала полномасштабной войны он занимался волонтерством в Польше.