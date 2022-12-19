Российского баскетболиста убило током во время матча

Игрок коснулся столба, на котором были оголенные провода

Российский баскетболист Алексей Соболев погиб от удара током на баскетбольной площадке в Паттайе (Таиланд). Инцидент произошел во время матча. Ранее российская спортсменка повесилась в квартире мамы.

Как рассказал журналистам другой участник матча, во время игры мяч улетел за пределы площадки. 19-летний Соболев побежал за ним и коснулся телом фонарного столба, на котором были оголенные провода. Баскетболист упал на землю без сознания. Прибывшие на место спасатели не смогли вернуть россиянина к жизни. Соболев был доставлен больницу, где была констатирована его смерть, сообщает Sportbox.

Алексей Соболев играл за местный баскетбольный клуб Shoot It Dragon в турнирах по баскетболу 3×3.

Напомним, что нашли мертвым 18-летнего российского хоккеиста, который играл в канадской лиге.

Также недавно была информация о смерти украинского баскетболиста. С начала полномасштабной войны он занимался волонтерством в Польше.