Російського баскетболіста вбило струмом під час матчу

Гравець торкнувся стовпа, на якому були оголені дроти

Російський баскетболіст Олексій Соболєв загинув від удару струмом на баскетбольному майданчику у Паттайї (Таїланд). Інцидент трапився під час матчу. Раніше російська спортсменка повісилася у квартирі мами.

Як розповів журналістам інший учасник матчу, під час гри м’яч відлетів за межі майданчика. 19-річний Соболєв побіг за ним і торкнувся тілом ліхтарного стовпа, на якому були оголені дроти. Баскетболіст упав на землю непритомний. Рятувальники, які прибули на місце, не змогли повернути росіянина до життя. Соболєва було доставлено лікарню, де було констатовано його смерть, повідомляє Sportbox.

Олексій Соболєв грав за місцевий баскетбольний клуб Shoot It Dragon у турнірах з баскетболу 3×3.

Нагадаємо, що знайшли мертвим 18-річного російського хокеїста, який грав у канадській лізі.

Також нещодавно була інформація про смерть українського баскетболіста. З початку повномасштабної війни він займався волонтерством у Польщі.