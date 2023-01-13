Звезда российского спорта погибла в ДТП: машина превратилась в металлолом (фото)

Спортсменка ехала в качестве пассажира

Российская хайдайверша Лейла Салямова погибла в результате травм, полученных в автокатастрофе. Авария с 23-летней спортсменкой произошла в Карелии. Ранее российского баскетболиста убило током во время матча.

Как сообщает "Стархит", в результате ДТП столкнулись две иномарки. В одной из них погибли два человека — Салямова и водитель. Другие пострадавшие в аварии отправлены в больницу.

Лейла Салямова в 2014 году стала бронзовым призером Кубка россии в синхронных прыжках с вышки, в 2015 — серебряным призером чемпионата россии. Участвовала в эстафете олимпийского огня Игр-2014.

Место аварии

Автомобиль, в котором ехала Салямова

Кстати, бывший чемпион мира по боксу Виктор Постол рассказал жуткую историю, которая произошла в Броварах. Его сын Лукьян получил серьезные травмы после того, как на шестилетнего ребенка наехал мужчина на самокате.

Ранее в ДТП попал легендарный боксер, его чуть не убил подросток, который украл машину у родителей.

Напомним, что бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа арестован после смертельного ДТП, которое произошло в новогоднюю ночь в городе Сантьяго-де-Куба.