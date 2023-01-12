"Я принимал допинг и россия меня покрывала": у спортсмена проснулась совесть

Легкоатлет Сергей Литвинов под допингом готовился к Олимпиаде-2012

Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в метании молота Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг во время подготовки к отбору на Олимпиаду-2012. Ранее российскую спортсменку забанили за допинг.

Сын олимпийского чемпиона Сеула-1988 Сергея Литвинова-старшего очень хотел поехать на Игры в Лондон. И государство покрывало его увлечение запрещенными препаратами.

"Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия допинга в россии", — цитирует Литвинова sports.ru.

"В 2012-м с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон.

До этого в феврале у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего самочувствия или хорошей техники.

В то время федерация оказывала на меня давление, но в конце концов это было мое решение и моя вина.

В последние месяцы я передал все детали моего дела в AIU (орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике). Я хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом", — заявил Литвинов.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине россиянка Камила Валиева узнала, что провалила допинг-тест. До сих пор идут разбирательства в этом деле, а участники командного олимпийского турнира по фигурному катанию не получили свои медали.