"Я приймав допінг і росія мене покривала": у спортсмена прокинулась совість

Легкоатлет Сергій Литвинов під допінгом готувався до Олімпіади-2012

Бронзовий призер чемпіонату Європи-2014 у метанні молота Сергій Литвинов зізнався, що вживав допінг під час підготовки до відбору на Олімпіаду-2012. Раніше російську спортсменку забанили за допінг.

Син олімпійського чемпіона Сеула-1988 Сергія Литвинова-старшого дуже хотів поїхати на Ігри до Лондона. І держава покривала його захоплення забороненими препаратами.

"Я приймав допінг у 2012-му і отримав вигоду від системи приховування допінгу в росії", — цитує Литвинова sports.ru.

"У 2012-му з кінця квітня до кінця травня я приймав туринабол і оксандролон.

До цього в лютому я мав кидок на 79 м, з допінгом я покращив результат майже на два метри. Молот летів далі без гарного самопочуття чи гарної техніки.

Тоді федерація чинила на мене тиск, але врешті-решт це було моє рішення і моя вина.

В останні місяці я передав усі деталі моєї справи в AIU (орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці). Я хочу вибачитися перед легкоатлетичним співтовариством", — заявив Литвинов.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Пекіні росіянка Каміла Валієва дізналася, що провалила допінг-тест. Досі тривають розгляди у цій справі, а учасники командного олімпійського турніру з фігурного катання не здобули свої медалі.