У росії відмовилися від друга путіна: "Він уже американець"

Олександра Овечкіна не обрали спортсменом року

Чотирьохразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов вважає, що хокеїста Олександра Овечкіна не можна назвати спортсменом року в росії. Раніше Тихонов пригрозив Швеції війною.

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) представив результати опитування, згідно з яким росіяни вважають фігуристку Камілу Валієву спортсменом року.

Друге місце посів лижник Олександр Большунов, третє – хокеїст Олександр Овечкін.

"Він в Америці, він уже американець. Я не думаю, що він взагалі колись повернеться до росії. Його, безумовно, навіть враховувати не можна було б на цьому голосуванні.

Він – там клубний гравець на контракті, а ми вибираємо серед своїх. Він – великий, але не наш”, – цитує Тихонова sports.ru.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року Олександр Овечкін створив і фінансував неформальний патріотичний рух Putin Team, який під час президентських виборів 2018 року виступав на підтримку володимира путіна.

2022 року Овечкін підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну, при цьому його присоромили деякі росіяни. Раніше російський коментатор принизив Овечкіна.