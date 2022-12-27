Російський коментатор принизив хокеїста-путініста

НХЛ не прибрала росіян зі своєї ліги, попри повномасштабне вторгнення рф в Україну

Російський коментатор Олександр Шмурнов, який відкрито підтримує Україну після початку широкомасштабного вторгнення рф, вважає порівняння російського хокеїста Олександра Овечкіна з легендою цього виду спорту Вейном Грецкі з Канади принизливим для хокею.

Відповідне інтерв’ю Шмурнова доступне на sports.ru. Овечкін, який виступає за "Вашингтон", посідає друге місце серед найкращих снайперів в історії НХЛ (802), попереду росіянина знаходиться лише Грецкі (894).

"Грецкі як гравець сильніший за будь-якого хокеїста в історії, попри комплекцію. А тим більше сильніше за односторонніх професіоналів – таких, як Овечкін. Який чудово вміє кидати, вибирати момент і в кращі роки кар’єри як бомбардир справді великий. Але яке б там не було порівняння Овечкіна та будь-якого іншого хокеїста з Грецкі здається мені принизливим для хокею.

"Моя формула ставлення до спорту виражається приблизно так: Грецкі, Мессі, Федерер. І я бачу, що Мессі – це футбол, Федерер – це теніс, а Грецкі – це хокей. Це моя думка.

І коли мені кажуть: "Овечкін зараз обжене Грецкі й буде великим" — на папері не можна передати тон, яким я це вимовляю — мене знову рве", — сказав Шмурнов.

Нагадаємо, Овечкін у 2017 році заснував так звану Putin Team, яка підтримує володимира путіна. У 2022 році Овечкін підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну, при цьому його присоромили деякі росіяни. У квітні з Олександром стався конфуз у стилі Януковича.