Российский комментатор унизил хоккеиста-путиниста

НХЛ не убрала россиян из своей лиги, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину

Российский комментатор Александр Шмурнов, который открыто поддерживает Украину после начала широкомасштабного вторжения рф, считает сравнение российского хоккеиста Александра Овечкина с легендой этого вида спорта Уэйном Гретцки из Канады унизительным для хоккея.

Соответствующее интервью Шмурнова доступно на sports.ru. Овечкин, выступающий за "Вашингтон", занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (802), впереди россиянина находится только Гретцки (894).

"Гретцки как игрок сильнее любого хоккеиста в истории, несмотря на комплекцию. А уж тем более сильнее односторонних профессионалов – таких, как Овечкин. Который великолепно умеет бросать, выбирать момент и в лучшие годы карьеры как бомбардир действительно велик. Но какое бы то ни было сравнение Овечкина и любого другого хоккеиста с Гретцки кажется мне унизительным для хоккея.

"Моя формула отношения к спорту выражается примерно так: Гретцки, Месси, Федерер. И я вижу, что Месси – это футбол, Федерер – это теннис, а Гретцки – это хоккей. Это мое мнение.

И когда мне говорят: "Овечкин сейчас обгонит Гретцки и будет более великим" – на бумаге нельзя передать тон, которым я это произношу – меня снова рвет", – сказал Шмурнов.

Напомним, Овечкин в 2017 году основал так называемую Putin Team, которая поддерживает владимира путина. В 2022 году Овечкин поддержал полномасштабное вторжение рф в Украину, при этом его пристыдили некоторые россияне. В апреле с Александром приключился конфуз в стиле Януковича.