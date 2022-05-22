"путин мой президент": девочка из Дагестана оказалась храбрее, чем лучший российский хоккеист

Спортсмен поддерживает кровавого диктатора

Звезда НХЛ, российский хоккеист Александр Овечкин, которого недавно придавило картиной на награждении, вновь заявил, что президент рф владимир путин является его лидером.

Об этом знаменитый спортсмен рассказал в комментарии для washingtonpost.

Овечкин подчеркнул, что он русский, а путин его президент.

"Я уже сказал. Я уже сказал это. Что еще я могу сказать? Путин мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?" – заявил капитан "Вашингтона".

В сети напомнили Овечкину о храброй девочке из Дагестана, которая на выпускном в школе назвала путина "чертом", а также поддержала Украину.

В сети высмеяли Овечкина за любовь к путину

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф Овечкин заявил, что против войны, однако он — маленький человек и не может повлиять на ситуацию.

"Путин мой президент. Но, как уже говорил, я не политик. Я просто спортсмен. И очень надеюсь, что все это (война) скоро закончится. Но не могу ни на что повлиять", — цитирует Овечкина theathletic.

Напомним, в ноябре 2017 года Александр создал и финансировал неформальное патриотическое движение Putin Team, в ходе президентских выборов 2018 года выступавшее в поддержку владимира путина.

Ранее сообщалось, что в россии похвастались недостроенной хоккейной ареной.

Напомним, у советского хоккеиста случился "приступ патриотизма" к россии.