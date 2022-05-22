Школьница в россии назвала путина чертом: без последствий это не осталось (видео)

Голос разума в рф наказывается

В воскресенье, 22 мая, на 88-й день полномасштабного вторжения рф в одной из российских школ ученица выпускного класса обозвала президента рф владимира путина "чертом", после чего на нее и ее маму составили протоколы.

Об этом сообщают региональные telegram-каналы Дагестана, где произошел инцидент, передает kavkazr.

На торжественной линейке в Избербаше ученица выкрикнула в микрофон "Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт!", после чего послышались аплодисменты. По информации источника, девушке вменили статью о "дискредитации" российской армии, а на мать школьницы составили протокол о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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Ранее сообщалось, что российский офицер в интервью западным СМИ покаялся за вторжение в Украину. Кроме того, российский шахматист, оппозиционный политик Гарри Каспаров "сломался" на "крымском вопросе".

Напомним, российские пропагандисты, снимая ролики об "успехах" россиян в Украине, сами наводят огонь ВСУ на позиции россиян. Добавим, что рф запретила въезд в страну известному голливудскому актеру.