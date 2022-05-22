Каспаров "сломался" на вопросе Крыма и взорвал сеть нелепым заявлением (видео)

Шахматист выступает за распространение "русского мира"

Российский шахматист Гарри Каспаров, ранее говоривший об уменьшении территории рф, заявил, что собирается защищать россиян в Крыму от насильной депортации, когда на полуостров зайдут украинские военнослужащие. По его мнению, российский диктатор владимир путин не будет обращать внимания на подобный сценарий, однако людям понадобится помощь.

На такое резонансное заявление доселе либерального активиста и политика обратил внимание журналист Аркадий Бабченко.

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Заявление Каспарова прозвучало во время его участия во Второй антивоенной конференции. Рассуждая о вопросах языка, в том числе и в Крыму, известный шахматист предположил, что вскоре настанет момент, когда в Крыму окажутся бойцы ВСУ.

"Когда украинские войска войдут в Крым, а кто будет вообще… Там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто будет их защищать? путин будет его защищать?" — задал он риторический вопрос, обращаясь к публике.

По его мнению, в этом случае и стоит распространять тезисы общества, которое он и его единомышленники сейчас создают. При этом, считает Гарри Каспаров, должна расширяться зона влияния "русского мира", хотя он и признает что это словосочетание сегодня звучит не лучшим образом.

Отдельно он комментирует и необходимость говорить на русском языке в Украине.

"Вопрос в том, насколько мы сможем сделать это экономически привлекательным и целесообразным, — объясняет он свой подход к теме. — Почему это мы должны отдавать им "русский мир", русский язык и вообще все идеи, которые связаны с продвижением всего?"

По словам Аркадия Бабченко, Каспаров длительное время был одним из наиболее либеральных российских медийных лиц, так или иначе касающихся политики. Однако "сломался", как и большинство, на крымском вопросе.

"Цель у них у всех одна. Великая Россия, — пишет журналист. — Вместо того, чтобы делать все, чтобы уничтожить этот Четвертый Недорейх, чтобы эта тюрьма народов была разрушена, они прилагают все усилия, чтобы сохранить "хороший русский мир".

Недовольство Бабченко разделяет и много других пользователей сети. Однако некоторые украинцы просто предлагают перестать искать "хороших русских".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по мнению Алексея Арестовича, Украина имеет все шансы освободить Крым и Донбасс военным путем. Вопросом остается лишь цена, которую мы готовы за это уплатить.

Впрочем другие эксперты уверены, что открытая путинская агрессия и так поможет возвращению Крымского полуострова на Родину.