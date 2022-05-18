Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" о том, почему Крым точно вернется Украине и что сподвигнет к этому:

Сегодня – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

И видны прямые параллели между событиями 1944 года – и вторжением россии в Украину, которое началось в 2014-м, а вышло на уровень широкомасштабной войны в 2022-м.

Геноцид крымскотатарского народа не был наказан, фактически никем не был признан. Уроки не были извлечены, хоть тогда погибла почти половина депортированного в 1944-м крымскотатарского населения.

Мир проглотил это. Как проглотил чеченскую войну, грузинскую войну, развязанные россией.

Как проглотил в 2014-м оккупацию Крыма и части Донбасса.

Не было действительно мощных санкций. Не было морских блокад. Зато были совместные экономические проекты – тот же "Северный поток-2".

В итоге на фоне озабоченностей, хилых санкций и полумер со стороны Запада, россияне фактические оккупировали Азовское море и часть Черного.

А весь этот советско-российский империализм, проглотив небольшой крымскотатарский народ, попытался проглотить большой – всех украинцев. О чем, кстати, сегодня упомянул президент Зеленский.

Логика агрессора вполне понятна. Простой пример. Человек совершает преступление меньшего масштаба (не качественно, а количественно). Смотрит – ничего ему за это не "прилетает". И он совершает более масштабное преступление. И так далее – пока его не остановить.

С детства мне и моим сородичами вбивали в головы, что такого народа как крымцы (крымские татары) не существует. И до сих пор из-за этой пропаганды многие думают, что крымцы – это татары, живущие в Крыму. При этом никто азербайджанцев кавказскими татарами, как это было в Российской империи, сейчас не называет. А крымцы почему-то до сих пор в сознании людей не отделены от просто татар. Имперская легенда – в действии.

В итоге вся эта череда депортаций, из которых 1944-й стал настоящим геноцидом, этих почти 250 лет оккупации – остались безнаказанными. И для Российской империи, и для СССР, и для рф.

И это в итоге убедило русских (подчеркиваю, не одного путина, а всю эту безумную нацию) в том, что они могут продолжать совершать подобные преступления. И что они могут вслед за вопросом существования крымскотатарского народа поставить вопрос более масштабно – о существовании украинского народа, украинской нации. И попытаться "решить" этот вопрос.

Но как бы – хрен! Не выйдет…

Потому что сейчас и крымские татары (в том числе в Крыму) осуществляют массовое сопротивление агрессору, и весь украинский народ встал на защиту своей страны.

Сопротивление в Крыму из-за массовых репрессий не столь масштабное. Но оно есть. Прежде всего, на ментальном уровне. Крымцы каждый день напоминают россиянам, что те тут – временные жители. Это важная психологическая война. И оккупанты уже заерзали. Они боятся. Потому что понимаю, чем всё закончится.

Ну, а на материковой Украине много крымских татар служат в регулярной армии, занимаются волонтерством. Практически все крымцы – или воюют или участвуют в помощи армии. Мы понимаем, что возвращение Крыма как никогда близко. И что путинская открытая война против Украины катализировала процесс. Всё будет более кроваво, но и более быстро. Такая историческая пропорция.

Крымские татары и украинцы однозначно уничтожат русский рейх. И ментально, и физически, и в военном плане, и в политическом, и в экономическом.

Они о нас сломали зубы. Пока россияне еще этого массово не понимают. Но они уже проиграли – и в Крыму, и во всей Украине. Проиграли всю свою имперскую сволочную жизнь.

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Сегодня президент повторил мой девиз, который в соцсетях на моих страницах с 2014 года – "Крым будет свободным!"

А я еще одну фразу ввел в оборот: "В следующем году – в Бахчисарае!"

Так вот, теперь с уверенностью можно говорить – "В этом году – в Бахчисарае!".

Это не значит, что обязательно в этом календарном году. Но это значит, что время освобождения Крыма, возвращения Крыма в Украину – ускорилось.

И что крымские татары вернутся в Крым не народом "второго сорта", а победителями, хозяевами своей земли. И я уверен, что еще до деоккупации Крыма – Верховная Рада Украины примет, а президент подпишет соответствующие изменения в Конституции, оформив Крымскотатарскую автономию. Потому что и флаг, и гимн, и язык крымских татар должны быть узаконены. Из-за того, что нас физически немного (сказались депортации и заселение Крыма русскими), мы не должны на своей земле чувствовать себя людьми "второго сорта". Не должны страдать наши политические права.

Мы будем жить в своем Крыму, своей Украине, своей Европе.