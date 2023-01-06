Ніколи такого не було, і от знов: російська синхроністка покарана за допінг

Росіянка порушила антидопінгові правила

Незважаючи на усунення більшості російських спортсменів від міжнародних змагань, допінг-скандали довкола росіян нікуди не зникли. Синхроністка з росії Марія Немчинова отримала бан за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (World Aquatics), повідомляє ТАСС. Рішення про позбавлення нагород у спортсменки поки що не прийнято.

Термін дискваліфікації спортсменки діє до 18 травня 2024 року. 24-річну Немчинову відсторонено за порушення, датоване 8 липня 2014 року. Подробиці не уточнюються. Росіянка перемагала разом зі збірною росії на Європейських іграх 2015 року в Баку (Азербайджан) у групових вправах та в комбінації. Організаторами турніру являлись Європейські олімпійські комітети, які і ухвалять рішення про позбавлення Марії нагород. Крім того, у Немчинової відберуть дві золоті та одну срібну медаль, завойовані на юніорських чемпіонатах світу у Фінляндії та в росії.

"Всі результати спортсменки, досягнуті в період з 8 липня 2014 року по 19 травня 2022 року, були анульовані ", — йдеться у повідомленні від пресслужби World Aquatics.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Пекіні росіянка Каміла Валієва дізналася, що провалила допінг-тест. Досі йдуть розгляди у цій справі, а учасники командного олімпійського турніру з фігурного катання не отримали свої медалі.