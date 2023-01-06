Никогда такого не было, и вот опять: российская синхронистка наказана за допинг

Россиянка нарушила антидопинговые правила

Несмотря на отстранение большинства российских спортсменов от международных соревнований, допинг-скандалы вокруг россиян никуда не пропали. Синхронистка из рф Мария Немчинова получила бан за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает Международная федерация плавания (World Aquatics), передает ТАСС. Решение о лишении наград у спортсменки пока не принято.

Срок дисквалификации спортсменки действует до 18 мая 2024 года. 24-летняя Немчинова отстранена за нарушение, датированное 8 июля 2014 года. Подробности не уточняются. Россиянка побеждала вместе со сборной рф на Европейских играх 2015 года в Баку (Азербайджан) в групповых упражнениях и в комбинации. Организаторами турнира являются Европейские олимпийские комитеты, которые и примут решение о лишении Марии наград. Кроме того, Немчинова лишится двух золотых и одной серебряной медали, завоеванных на юниорских чемпионатах мира в Финляндии и в россии.

"Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 года по 19 мая 2022 года, были аннулированы", – гласит сообщение от пресс-службы World Aquatics.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине россиянка Камила Валиева узнала, что провалила допинг-тест. До сих пор идут разбирательства в этом деле, а участники командного олимпийского турнира по фигурному катанию не получили свои медали.