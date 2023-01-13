Зірка російського спорту загинула у ДТП: машина перетворилася на металобрухт (фото)

Спортсменка їхала як пасажир

Російська хайдайверша Лейла Салямова загинула через травми, отримані в автокатастрофі. Аварія із 23-річною спортсменкою сталася у Карелії. Раніше російського баскетболіста вбило струмом під час матчу.

Як повідомляє "Стархіт", внаслідок ДТП зіткнулися дві іномарки. В одній із них загинули двоє людей — Салямова та водій. Інші постраждалі в аварії відправлені до лікарні.

Лейла Салямова у 2014 році стала бронзовим призером Кубка росії у синхронних стрибках з вишки, у 2015 – срібним призером чемпіонату росії. Брала участь у естафеті олімпійського вогню Ігор-2014.

Місце аварії

Автомобіль, в якому їхала Салямова

До речі, колишній чемпіон світу з боксу Віктор Постол розповів моторошну історію, яка сталася у Броварах. Його син Лук’ян отримав серйозні травми після того, як на шестирічну дитину наїхав чоловік на самокаті.

Раніше в ДТП потрапив легендарний боксер, його мало не вбив підліток, який украв машину у батьків.

Нагадаємо, що колишнього чемпіона світу в напівлегкій вазі кубинця Юріоркіса Гамбоа заарештували після смертельної ДТП, яка сталася в новорічну ніч у місті Сантьяго-де-Куба.