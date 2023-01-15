Колишній гравець збірної України помер у 33 роки

У спортсмена були проблеми із серцем

У неділю, 15 січня, на 34-му році життя помер відомий український баскетболіст Руслан Отверченко. Нещодавно російського баскетболіста вбило струмом прямо під час матчу.

Про смерть Отверченка повідомила у соцмережах його колишня дружина Ольга, передає пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ) на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, колишній гравець збірної України мав проблеми з серцем.

За свою багату баскетбольну кар’єру Руслан пограв за молодіжні збірні України різного віку та відіграв 12 матчів за національну збірну України, виступав на Євробаскеті-2017. Вихованець миколаївського баскетболу грав за низку клубів української Суперліги: БК "Київ", БК "Донецьк", "Будівельник", "Черкаські Мавпи" та "Прометей". Окрім того, Отверченко встиг пограти й за іспанський БК "Манреса". У 2017 році Руслан став чемпіоном України у складі "Будівельника".

Раніше повідомлялося, що колишній гравець національної збірної України з баскетболу Данило Козлов помер у 40 років.

Нагадаємо, на баскетбольному матчі в Єгипті сталася трагедія.