Російського бійця ММА задушили у поїзді після звернення до Кадирова (відео)

Спортсмен активно шукав свою тітку, яка зникла у Чечні

Російського бійця змішаних єдиноборств Георгія Гаглоєва знайдено мертвим у поїзді Москва — Владикавказ. Спортсмен довгий час шукав свою тітку, яка зникла у Чечні. У зв’язку з цим він звертався до рамзана Кадирова, якого нещодавно принизила українка з ЗСУ.

За попередніми даними, Гаглоєва було вбито, передає telegram-канал baza. Повідомляється, що бійця ММА задушили подушкою, а його тіло знайшли під час зупинки поїзда у Ростові-на-Дону. Джерела не виключають, що вбивство спортсмена може бути пов’язане з пошуками тітки — Римми Гаглоєвої, відомої на Північному Кавказі ворожки.

У лютому 2022 року жінка прилетіла з ОАЕ до аеропорту Грозного. Разом із помічником вона сіла до "Тойоти" і вирушила додому. Дорогою до Північної Осетії водій та пасажир авто зникли, рідні вважають, що їх убили. Пізніше слідчі дізналися, що машину ворожки переслідувала срібляста "Пріора" із місцевими номерами. Вимиту "Тойоту" в результаті знайшли на заправці в Інгушетії, у середині виявили гроші та банківські картки, на яких лежали великі суми (викрадачів явно не цікавили гроші).

Племінник ворожки Гаглоєв активно займався пошуками Римми. Він навіть звернувся про допомогу до глави Чечні.

Раніше повідомлялося, що боєць UFC вбив свою дівчину на відпочинку в Мексиці. Нагадаємо, президент UFC вдарив дружину в нічному клубі.