Українка з ЗСУ принизила кадирова, побачивши його "віджимання" (відео)

Жінка-військовослужбовець показала главі Чечні, як треба віджиматися

Військовослужбовець Збройних сил України Лариса Філінська прокоментувала безглузді потуги голови Чечні рамзана кадирова, син якого дебютував у ММА, похвалитися своєю фізичною формою перед телевізійною аудиторією.

На своїй сторінці у Twitter Лариса наочно показала, як потрібно віджиматися. Примітно, що 46-річна військовослужбовець назвала "віджимання" свого ровесника "фрикціями".

Днями кадиров провів "Пряму лінію з главою Чечні" замість президента рф володимира путіна, який побоявся спілкуватися з росіянами (навіть підставними) перед Новим роком. Після живого спілкування рамзан раптово почав "віджиматися" під оплески покірної публіки.

"Побачила фрикції Кадирова і довго сміялася. Дивись Кадиров, як віджимаються жінки, які служать у ЗСУ. Мені тут 45", — написала Лариса, яка прикріпила до посту відео, на якому вона віджимається, а також робить кілька силових вправ на турніку.

Пост українки набрала 15 тисяч лайків і багато приємних коментарів. Користувачі вихваляють фізичну форму жінки-військовослужбовця.

Раніше повідомлялося, що кадирову було надано звання генерал-полковника. Таким чином путін плюнув в обличчя своїх військових. Нагадаємо, нещодавно глава Чечні нібито відправив своїх синів на фронт.