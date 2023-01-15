Российский боец ММА задушен в поезде после обращения к Кадырову (видео)

Спортсмен активно искал свою тетю, пропавшую в Чечне

Российский боец смешанных единоборства Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде Москва — Владикавказ. Спортсмен долгое время искал свою тетю, пропавшую в Чечне. В связи с этим он обращался к рамзану кадырову, которого недавно унизила украинка из ВСУ.

По предварительным данным, Гаглоев был убит, передает telegram-канал baza. Сообщается, что бойца ММА задушили подушкой, а его тело обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. Источники не исключают, что убийство спортсмена может быть связано с поисками тети — Риммы Гаглоевой, известной на Северном Кавказе гадалки.

В феврале 2022 года женщина прилетела из ОАЭ в аэропорт Грозного. Вместе с помощником она села в "Тойоту" и отправилась домой. По дороге в Северную Осетию водитель и пассажир авто пропали, родные полагают, что их убили. Позднее следователи узнали, что машину гадалки преследовала серебристая "Приора" с местными номерами. Вымытую "Тойоту" в итоге нашли на заправке в Ингушетии, в середине обнаружили деньги и банковские карты, на которых лежали крупные суммы (похитителей явно не интересовали деньги).

Племянник гадалки Гаглоев активно занимался поисками Риммы. Он даже обратился за помощью к главе Чечни.

Ранее сообщалось, что боец UFC убил свою девушку на отдыхе в Мексике. Напомним, президент UFC ударил жену в ночном клубе.