Украинка из ВСУ унизила кадырова, увидев его "отжимания" (видео)

Военнослужащая показала главе Чечни, как нужно отжиматься

Военнослужащая Вооруженных сил Украины Лариса Филинская прокомментировала нелепые потуги главы Чечни рамзана кадырова, сын которого дебютировал в ММА, похвастаться своей физической формой перед телевизионной аудиторией.

На своей странице в Twitter Лариса наглядно показала, как нужно отжиматься. Примечательно, что 46-летняя военнослужащая назвала "отжимания" своего ровесника "фрикциями".

На днях кадыров провел "Прямую линию с главой Чечни" вместо президента рф владимира путина, который побоялся общаться с россиянами (даже подставными) перед Новым годом. После живого общения рамзан внезапно принялся "отжиматься" под аплодисменты покорной публики.

"Увидела фрикции Кадырова и долго смеялась. Смотри Кадыров, как отжимаются женщины, служащие в ВСУ. Мне тут 45", — написала Лариса, прикрепившая к посту видео, на котором она отжимается, а также делает несколько силовых упражнений на турнике.

Пост украинки набрал 15 тысяч лайков и много лестных комментариев. Пользователи восхваляют физическую форму военнослужащей.

Ранее сообщалось, что кадырову было присвоено звание генерал-полковника. Таким образом путин плюнул в лицо своих военных. Напомним, недавно глава Чечни якобы отправил своих сыновей на фронт.