Укр

Украинка из ВСУ унизила кадырова, увидев его "отжимания" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Лариса Филинская высмеяла отжимания кадырова Новость обновлена 31 декабря 2022, 16:49
Лариса Филинская высмеяла отжимания кадырова. Фото twitter.com/LaraFilinni

Военнослужащая показала главе Чечни, как нужно отжиматься

Военнослужащая Вооруженных сил Украины Лариса Филинская прокомментировала нелепые потуги главы Чечни рамзана кадырова, сын которого дебютировал в ММА, похвастаться своей физической формой перед телевизионной аудиторией.

На своей странице в Twitter Лариса наглядно показала, как нужно отжиматься. Примечательно, что 46-летняя военнослужащая назвала "отжимания" своего ровесника "фрикциями".

На днях кадыров провел "Прямую линию с главой Чечни" вместо президента рф владимира путина, который побоялся общаться с россиянами (даже подставными) перед Новым годом. После живого общения рамзан внезапно принялся "отжиматься" под аплодисменты покорной публики.

"Увидела фрикции Кадырова и долго смеялась. Смотри Кадыров, как отжимаются женщины, служащие в ВСУ. Мне тут 45", — написала Лариса, прикрепившая к посту видео, на котором она отжимается, а также делает несколько силовых упражнений на турнике.

Пост украинки набрал 15 тысяч лайков и много лестных комментариев. Пользователи восхваляют физическую форму военнослужащей.

Ранее сообщалось, что кадырову было присвоено звание генерал-полковника. Таким образом путин плюнул в лицо своих военных. Напомним, недавно глава Чечни якобы отправил своих сыновей на фронт.

Теги:
#Украина #Россия #Рамзан Кадыров #ВСУ