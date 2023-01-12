"Украиночка": звезда ММА надела патриотическое бикини (фото)

Украинка частенько радует фанатов горячими фото

Известная девушка-боец UFC Марина Мороз, которая недавно провела тяжелый бой против Дженнифер Майя из Бразилии, вновь восхитила публику своей красотой.

На своей странице в Instagram Мороз опубликовала горячий снимок сделанный на пляже в Майами (США). На фото звезда смешанных единоборств позирует в патриотическом бикини с желтым низом и синим верхом.

"Украиночка", — коротко прокомментировала снимок Марина.

Марина Мороз в Майами

Снимок за несколько часов собрал тысячу лайков и десятки восторженных комментариев. Подписчики нахваливали не только фигуру спортсменки, но и цвета, которые она подобрала для новой публикации в соцсетях: "Очаровательная", "Сильная и красива", "Огонь", "Сногсшибательная", "Настоящая украинская красотка".

Марина Мороз

Напомним, в последнем бою Мороз уступила Майе единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 29-28. Перед этой схваткой украинка элегантно обошла запрет на национальный флаг, действующий в UFC. Ранее Марина стала первой представительницей сильнейшее ММА-лиги мира в Playboy. Спортсменка частенько радует свою аудиторию откровенными снимками и видео.